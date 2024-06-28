Казахстан завоевал историческую медаль чемпионата Азии
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Казахстанские саблистки сенсационно выиграли "серебро" на Чемпионате Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.
Впервые в истории фехтования Казахстана женская сборная (сабля) сенсационно выиграла серебряную медаль на Чемпионате Азии.
В поединке за выход в финал Айгерим Сарыбай (лицензиат Олимпиады), Карина Доспай, Анастасия Гулик и Жасмин Капыджы встретились со сборной Кореи и выиграли со счетом 45:36.
"Отметим, что корейская сборная входит в число лучших саблисток мира. Тренер-консультант сборной Казахстана — Олександр Торчук из Украины", — рассказали в комитете.
Ранее казахстанские шпажисты завоевали "золото" на чемпионате Азии. Финальный поединок сборная РК выиграла у олимпийских чемпионов, команды Японии со счётом - 40:34.
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