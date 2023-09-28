Казахстан завоевал ещё три медали в Ханчжоу

Казахстанские волейболисты и таеквондисты стали бронзовыми призёрами Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Практически друг за другом на третью ступень пьедестала поднялись мужская команда по пляжному волейболу, и представители команды по таеквондо Джансель Дениз (свыше 67 кг) и Смайыл Дуйсебай (свыше 80 кг).

Таеквондисты дошли до полуфинала, где потерпели поражение. Тем не менее, выход в 1/2 финала гарантировал им бронзовые медали.

Пляжники в матче за третье место обыграли Иран со счетом 2:0.

Таким образом, на сегодняшний день в активе Казахстана уже двадцать наград (3 золота, 3 серебра и 14 бронз). Их принесли спортсменки по стендовой стрельбе Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина (золото), стрелок по пулевой стрельбе Зухра Ирназарова (золото), стрелки Асем Орынбай и Эдуард Ещенко (золото), Асем Орынбай (бронза), дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин (бронза), Александра Ле с Исламом Сатпаевым (бронза), стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев (серебро), дзюдоист Нурлыхан Шархан (бронза), фехтовальщики Эльмир Алимжанов (бронза) и мужская команда Казахстана по фехтованию на сабле (бронза), ушу - Аян Турсын (бронза), пловец Адильбек Мусин (бронза), стрелки Фатима Ирназарова, Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова (серебро).