Казахстан завоевал ещё две медали на Азиаде - 2023

Бронзовыми призёрами Азиатских игр-2022 в Ханчжоу стали казахстанские спортсмены по велоспорту Рината Султанова, а также по гребле на байдарках и каноэ Мария Бровкова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова стала бронзовым призером Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР). Она стала третьей в индивидуальной гонке преследования с раздельным стартом. Султанова преодолела 18,3 километра за 25:36.10.

Победу одержала Ольга Забелинская (Узбекистан) - 24:35.99. На втором месте расположилась японка Эри Енамине - 25:35.59.

Мария Бровкова показала третий результат в гребле на каноэ-одиночке (200 метров). Она преодолела дистанцию за 49.368.

Победу одержала китаянка Вэньцзюнь Лин - 47.623. Серебряную медаль завоевала Ораса Тхиангкхаток (Таиланд) - 49.221.

Корреспондент BaigeNews.kz с места событий рассказал как Казахстан завоевал четвёртое золото Азиады. Казахстанцы долго ждали четвёртую медаль 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу. Болельщики верили, что победа будет в гребле на байдарках и каноэ. И ожидания оправдались, правда, победа далась нелегко.