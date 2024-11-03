Казахстан завоевал еще два "золота" молодежного чемпионата мира по боксу
Сегодня, 01:07
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Сегодня, 01:07Сегодня, 01:07
91Фото: 24KZ
Команда Казахстана по боксу отметилась ещё двумя золотыми медалями молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.
На первую ступень пьедестала поднялись Санжарали Бегалиев (до 75 килограммов) и Аружан Зейноллаева (до 81 килограмма).
Бегалиев в финале оказался сильнее Джафарбека Шахбазова из Узбекистана.
Зейноллаева выиграла у Рухшоны Папариевой (Узбекистан).
Добавим, ранее сообщалось, что первое "золото" чемпионата мира завоевал Торехан Сабырхан (до 67 килограммов).
3 ноября пройдут ещё четыре финала с участием казахстанских боксеров.