Казахстан завоевал еще два "золота" молодежного чемпионата мира по боксу

Команда Казахстана по боксу отметилась ещё двумя золотыми медалями молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

На первую ступень пьедестала поднялись Санжарали Бегалиев (до 75 килограммов) и Аружан Зейноллаева (до 81 килограмма).

Бегалиев в финале оказался сильнее Джафарбека Шахбазова из Узбекистана.

Зейноллаева выиграла у Рухшоны Папариевой (Узбекистан).

Добавим, ранее сообщалось, что первое "золото" чемпионата мира завоевал Торехан Сабырхан (до 67 килограммов).

3 ноября пройдут ещё четыре финала с участием казахстанских боксеров.