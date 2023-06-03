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  • Казахстан завоевал две медали в первый день суперфинала по синхронному плаванию в Испании
instagram.com/aquatics.kz Сегодня, 12:16
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Сегодня, 12:16
276
Фото: instagram.com/aquatics.kz

Казахстан завоевал две медали в первый день суперфинала по синхронному плаванию в Испании

В испанском городе Овьедо проходит суперфинал этапа Кубка мира по синхронному плаванию, передаёт BaigeNews.kz со со ссылкой на Аquatics.kz.

В соревновании принимают участие 120 спортсменов из 21 страны мира.

По результатам первого дня Эдуард Ким взял "серебро" в сольной технической программе и "бронзу" в техническом микс-дуэте с Наргизой Болатовой. 

Фото: instagram.com/aquatics.kz

 

 

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Сегодня, 12:16
276
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