Казахстан завоевал две медали в первый день суперфинала по синхронному плаванию в Испании

Фото: instagram.com/aquatics.kz

В испанском городе Овьедо проходит суперфинал этапа Кубка мира по синхронному плаванию, передаёт BaigeNews.kz со со ссылкой на Аquatics.kz.

В соревновании принимают участие 120 спортсменов из 21 страны мира.

По результатам первого дня Эдуард Ким взял "серебро" в сольной технической программе и "бронзу" в техническом микс-дуэте с Наргизой Болатовой.

Фото: instagram.com/aquatics.kz