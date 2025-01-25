В Астане завершился этап серии World Athletics Indoor Tour Gold. Команда Казахстана на мировом турнире по легкой атлетике отметилась двумя медалями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Ее авторами стали Елизавета Матвеева и Игорь Косолапов. Оба спортсмена показали третий результат в прыжках в высоту.

В шаге от награды остановились Давид Ефремов (60 метров с барьерами), Дэйзи Джепкемей (3000 метров), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту).

"Несмотря на то, что попасть в число призеров не получилось, я довольна результатом, потому что первый старт в сезоне, подготовка была сложная. Но я благодарна, что я выступила. Безусловно, это не далеко не мой лучший результат, однако после травмы особой подготовки не было, так как не выходили на высокие нагрузки. И при этом показала взяла 184 сантиметра. Считаю, что я - молодец (улыбается). На этом выступления на зимних турнирах я завершаю. С врачами, тренерами приняли решение долечиться, подойти к летнему сезону здоровой и приближаться к необходимым нагрузкам, принимать их так, чтобы организм выдерживал и я не пропускала потом соревнования, как в прошлых годах", — озвучила после выступления бронзовый призер чемпионата мира в помещении Надежда Дубовицкая.

К слову, на пьедестал Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes попали не все заявленные лидеры. Без награды остались двукратный олимпийский чемпион Андре Де Грасс (Канада), обладательница "серебра" ОИ, трехкратная чемпионка Ниа Али (США). Именитая барьеристка Али из-за повреждения не смогла успешно преодолеть квалификационный раунд.

"Чувствую себя отлично. Короткий спринт - это не мое. Однако я доволен своим выступлением. Как и в прошлом году, я показал шестой результат (улыбается). Рад быть здесь. Фанаты просто прекрасные, столько просьб сделать фото... Вижу, насколько много в Азии поклонников. Фантастическая атмосфера. Что касается выступления, то все прекрасно. Это только начало. И впереди много соревнований. Главный старт — это чемпионат мира в Токио. Планирую выступить на 100 и 200 метров. Все только начинается (улыбается)", — прокомментировал Андре Де Грасс.

Всего в Астане выступили более 100 спортсменов из 40 стран мира. С результатами можно ознакомиться здесь.