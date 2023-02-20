Казахстан завоевал два "золота" чемпионата мира по прыжкам на батуте

Фото: sports.kz

Казахстанские гимнасты выиграли две золотые медали на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Баку (Азербайджан), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщили в управлении развития спорта при Комитете спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК, в одиночном разряде "золото" выиграл казахстанец Данил Мусабаев: он показал лучший результат, набрав 59,240 балла. Также Мусабаев завоевал ещё одну золотую медаль — в синхронных прыжках с Пирмамедом Алиевым в парном разряде.

Также сборную Казахстана на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Баку представляли Ерлан Тасмагамбетов и Роман Барков, однако они до медалей добраться не смогли.