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Казахстан завоевал девятую медаль Паралимпиады в Париже

Сегодня, 22:47
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пресс-служба Министерства туризма и спорта РК Сегодня, 22:47
Сегодня, 22:47
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Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Ещё одну "бронзу" Паралимпиады стране принёс парадзюдоист Журкамырза Шукурбеков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.

Шукурбеков выступал в классе  J2 (свыше 90 кг). В борьбе за бронзу Журкамырза одержал победу над соперником из Франции Насером Зоргани. 

До этого казахстанец в полуфинале уступил грузину Ревазу Чикоидзе, а в четвертьфинале победил бразильца Серхио Фернандеса Жуниора (J2).

"Достижение спортсмена – это не просто спортивный успех, это символ невероятной силы духа, целеустремленности и вдохновения для всех нас. Мы гордимся победами наших атлетов и благодарны спортсменам за высокую честь представлять нашу страну на мировой арене. Пусть впереди будет еще много новых побед и достижений, а  мужество и стойкость наших атлетов продолжат вдохновлять соотечественников", — отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Ранее "бронзу" для Казахстана завоевала парадзюдоистка Зарина Раифова.

Сейчас в активе страны девять медалей: две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.

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