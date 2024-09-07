Казахстан завоевал девятую медаль Паралимпиады в Париже

Ещё одну "бронзу" Паралимпиады стране принёс парадзюдоист Журкамырза Шукурбеков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.

Шукурбеков выступал в классе J2 (свыше 90 кг). В борьбе за бронзу Журкамырза одержал победу над соперником из Франции Насером Зоргани.

До этого казахстанец в полуфинале уступил грузину Ревазу Чикоидзе, а в четвертьфинале победил бразильца Серхио Фернандеса Жуниора (J2).

"Достижение спортсмена – это не просто спортивный успех, это символ невероятной силы духа, целеустремленности и вдохновения для всех нас. Мы гордимся победами наших атлетов и благодарны спортсменам за высокую честь представлять нашу страну на мировой арене. Пусть впереди будет еще много новых побед и достижений, а мужество и стойкость наших атлетов продолжат вдохновлять соотечественников", — отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Ранее "бронзу" для Казахстана завоевала парадзюдоистка Зарина Раифова.

Сейчас в активе страны девять медалей: две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.