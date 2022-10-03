Казахстан завоевал девять медалей на IV Всемирных играх кочевников

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Казахстанские спортсмены завоевали девять медалей на IV Всемирных играх кочевников в Турции - три золота, четыре серебра и две бронзы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства культуры и спорта РК.

Соревнования впервые проводили за пределами Кыргызстана, в Турции, где участие приняли свыше трёх тысяч спортсменов из 102 государств мира по 13 видам спорта. Спортсмены Казахстана выступили в пяти видах спорта - қазақ күресі, көкпар, көкбөрі, жамбы ату, традиционная стрельба из лука.

Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев на своей странице в Facebook отметил достижения спортсменов и поздравил их.

Так, по қазақ күресі в активе нашей сборной шесть наград: Марат Ныгматуллаев стал победителем в весовой категории до 60 килограммов. В финале его соперником оказался борец из Монголии. Также золото в весовой категории до 65 килограммов завоевала Зарина Сарипова. Серебро у Еламана Койшыбаева (80 килограммов) и Раузы Нурмухамметовой (55 килограммов), бронзовыми призёрами стали "Қазақстан Барысы" Максат Исагабылов (+80 килограммов) и Молдир Азамат (+65 килограммов).

Также Қасымхан Канат выступил в финале по традиционной стрельбе из лука, где соревновались 95 спортсменов из 32 стран. Он уступил своему сопернику Огуз Окшы с разницей в два очка и завоевал серебряную награду.

По көкбөрі участие приняли команды Казахстана, Кыргызстана и Турции. Команда Турции согласилась на третье место. В итоге игра для сборных Казахстана и Кыргызстана завершилась со счетом 0:5 и наши спортсмены заняли второе место.

Сборная Казахстана стала чемпионом по кокпару, одолев принципиальных и очень сильных соперников из Кыргызстана со счётом 4:3. На пути к финалу казахстанцы разгромили спортсменов Узбекистана и Монголии со счетом 8:1 и 12:2.

Министр Даурен Абаев отметил, что кокпар впервые вошёл в программу Игр кочевников и эта победа является уникальным историческим событием.