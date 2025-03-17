Казахстан завоевал четыре "золота" на этапе Кубка Азии
Всего казахстанские спортсмены завоевали семь медалей.
Сегодня, 15:10
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Сегодня, 15:10Сегодня, 15:10
195Фото: olympic.kz
Казахстанская команда успешно выступила на этапе Кубка Азии по ски-альпинизму в Пхенчхане (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В общей сложности наши спортсмены завоевали семь медалей, среди которых четыре являются золотыми.
В дисциплине "вертикальная гонка" первыми стали Асем Назырова и Шынгыс Байкашев. Нияз Джанзаков завоевал "серебро", Денис Власов стал бронзовым призером.
В спринте Денис Власов и Асем Назырова поднялись на первую ступень пьедестала. Нияз Джанзаков финишировал вторым, а Шынгыс Байкашев стал четвертым.
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