Казахстанская команда успешно выступила на этапе Кубка Азии по ски-альпинизму в Пхенчхане (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В общей сложности наши спортсмены завоевали семь медалей, среди которых четыре являются золотыми.

В дисциплине "вертикальная гонка" первыми стали Асем Назырова и Шынгыс Байкашев. Нияз Джанзаков завоевал "серебро", Денис Власов стал бронзовым призером.

В спринте Денис Власов и Асем Назырова поднялись на первую ступень пьедестала. Нияз Джанзаков финишировал вторым, а Шынгыс Байкашев стал четвертым.