  • 17 Марта, 16:39
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Казахстан завоевал четыре "золота" на этапе Кубка Азии

Всего казахстанские спортсмены завоевали семь медалей.

Сегодня, 15:10
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olympic.kz Сегодня, 15:10
Сегодня, 15:10
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Фото: olympic.kz

Казахстанская команда успешно выступила на этапе Кубка Азии по ски-альпинизму в Пхенчхане (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В общей сложности наши спортсмены завоевали семь медалей, среди которых четыре являются золотыми. 

В дисциплине "вертикальная гонка" первыми стали Асем Назырова и Шынгыс Байкашев. Нияз Джанзаков завоевал "серебро", Денис Власов стал бронзовым призером. 

В спринте Денис Власов и Асем Назырова поднялись на первую ступень пьедестала. Нияз Джанзаков финишировал вторым, а Шынгыс Байкашев стал четвертым. 

 

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