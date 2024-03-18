Казахстан завоевал четыре "золота" и выиграл турнир по боксу в Сербии

В Белграде (Сербия) завершился международный турнир по боксу. Команда Казахстана завоевала на нем восемь медалей, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

В активе наших боксеров четыре "золота" и четыре "серебра".

На первом месте завершили выступление Ернур Кайрат (до 48 кг), Санжар Ташкенбай (до 51 кг), Даулет Молдашев (до 54 кг), Диас Молжигитов (до 75 кг).

Серебряные медали завоевали Сабыржан Аккалыков (до 71 кг), Ерасыл Жакпеков (до 80 кг), Данияр Рахимбердинов (до 92 кг), Олжас Бокаев (свыше 92 кг).

В командном зачете Казахстан стал первым.