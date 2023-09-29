Казахстан завоевал "бронзу" в триатлоне

Казахстанец Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу. Он финишировал третьим в триатлоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Бейсенбаев преодолел плавание 1500 метров, велоэтап 40 километров и бег 10 километров за 1:52:25. Первым стал японец Кенжи Ненер - 1:50:54. "Серебро" осталось за Макото Одакурой из Японии - 1:51:49.

Темирлан Темиров финишировал на шестом месте.

В активе сборной Казахстана уже 22 награды.

26 сентября обладателями бронзовых наград в третий день соревнований стали дзюдоист Нурлыхан Шархан в весе до 100 кг, фехтовальщик-шпажист Эльмир Алимжанов, а также смешанная команда по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

27 сентября ознаменовалось для сборной Казахстана первой золотой медалью на летних Азиатских играх в Ханчжоу. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает, что осталось за кулисами.