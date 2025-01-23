Казахстан завоевал бронзу по шорт-треку на Универсиаде
Сегодня, 00:15
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Сегодня, 00:15Сегодня, 00:15
158Фото: Национальная федерация конькобежцев
Команда Казахстана по шорт-треку стала бронзовым призёром в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на Зимней Универсиаде в Турине, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Национальная федерация конькобежцев, сборную Казахстана представляли Алина Ажгалиева, Малика Ермек, Яна Хан, Валерий Клименко и Динмухамедалдияр Тажибай. Команда показала время 2:44.815, которое обеспечило им третье место.
Золото соревнований завоевала команда из Южной Кореи, а серебро досталось представителям Китая.
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