Команда Казахстана по шорт-треку стала бронзовым призёром в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на Зимней Универсиаде в Турине, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Национальная федерация конькобежцев, сборную Казахстана представляли Алина Ажгалиева, Малика Ермек, Яна Хан, Валерий Клименко и Динмухамедалдияр Тажибай. Команда показала время 2:44.815, которое обеспечило им третье место.

Золото соревнований завоевала команда из Южной Кореи, а серебро досталось представителям Китая.