Казахстан завоевал 21-ю лицензию на Паралимпийские игры

На данный момент у Казахстана имеется 21 лицензий на участие в 8 видах спорта на Паралимпийских играх, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма.

"Решением трехсторонней комиссии по бипарту Международного Паралимпийского комитета казахстанская пара спортсменка Севда Алиева получила путевку на Паралимпийские игры Париж-2024 по пара пулевой стрельбе. Севда выступает в дисциплине P2 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.



Это уже вторая лицензия Казахстана по пара пулевой стрельбе. Ранее первую лицензию взял казахстанец Еркин Габбасов на кубке мира в дисциплине R1", - отметили в министерстве.

На данный момент у Казахстана имеется 21 лицензий на участие в 8 видах спорта на Паралимпийских играх. Среди них: пара пауэрлифтинг (5), пара легкая атлетика (3), пара плавание (4), волейбол сидя (1), пара настольный теннис (1), пара таеквондо (3), пара каноэ (2) и пара пулевая стрельба (2).



XVII летние Паралимпийские игры Париж-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября.