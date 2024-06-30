Казахстан завоевал 12 золотых медалей на международном турнире по боксу

В Туркестане прошел международный молодежный турнир по боксу на призы Мухтархана Дильдабекова, в котором участвовали спортсмены 2006 и 2007 годов рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По итогам турнира боксеры из Казахстана выиграли двенадцать золотых медалей (весовых категорий было тринадцать). Чемпионами стали Диас Берикбай (48 кг), Бексултан Боранбек (51 кг), Адильбек Кожахан (54 кг), Жансери Кошербаев (57 кг), Алексей Хаванцев (60 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сейлхан (71 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг), Дамир Синеев (80 кг), Имангали Нурпеисов (86 кг), Расул Асанханов (92 кг) и Нургельды Жуматай (92+ кг). Единственная весовая категория, в которой Казахстан остался без "золота" — 63,5 кг: в ней чемпионом стал российский боксер Малик Сугаипов.