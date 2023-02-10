open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстан завоевал 11 медалей на Кубке мира по спортивной стрельбе
gurk.kz Сегодня, 14:49
172
Сегодня, 14:49
172
Фото: gurk.kz

Казахстан завоевал 11 медалей на Кубке мира по спортивной стрельбе

Историческое достижение национальной сборной по спортивной стрельбе. На чемпионате мира, который прошёл в Индонезии, наши снайперы завоевали 11 медалей и заняли первое место в общекомандном зачете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В турнире приняли участие около 400 спортсменов из 32 стран. Спортсмены национальной сборной настреляли на три золотые, пять серебряных и три бронзовых медали.

В частности, лучшими в своей дисциплине стали Никита Чирюкин из Шымкента и алматинка Арина Алтухова. Третье золото у женской команды в составе которой Александра Ле, Елизавета Безрукова и Анастасия Григорьева.

Всего нашу страну на мировом первенстве представили 15 спортсменов.

"Наша команда выступила на рейтинговом Кубке мира. Она выиграла первое место. Мы поздравляем нашу команду. Этот Кубок мира дает возможность нашим спортсменам выйти на Олимпийские игры в Париже в 2024 году", - сообщил президент Федерации спортивной стрельбы РК Берик Асылов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спортивная стрельба #Кубок мира #медали
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:49
172
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх