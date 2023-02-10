Казахстан завоевал 11 медалей на Кубке мира по спортивной стрельбе

Фото: gurk.kz

Историческое достижение национальной сборной по спортивной стрельбе. На чемпионате мира, который прошёл в Индонезии, наши снайперы завоевали 11 медалей и заняли первое место в общекомандном зачете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В турнире приняли участие около 400 спортсменов из 32 стран. Спортсмены национальной сборной настреляли на три золотые, пять серебряных и три бронзовых медали.

В частности, лучшими в своей дисциплине стали Никита Чирюкин из Шымкента и алматинка Арина Алтухова. Третье золото у женской команды в составе которой Александра Ле, Елизавета Безрукова и Анастасия Григорьева.

Всего нашу страну на мировом первенстве представили 15 спортсменов.