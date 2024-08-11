Казахстан завершил выступление на Олимпиаде-2024 с семью медалями

Сборная Казахстана завершила выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Наши спортсмены завоевали на Играх в столице Франции семь медалей. Единственное "золото" в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.

Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С "серебром" завершили Олимпиады гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).

Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай (бокс, до 50 килограммов), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.