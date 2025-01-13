Казахстан завершил выступление на Гран-при по фехтованию на сабле
У мужчин лучший результат показал Жанат Набиев.
Сегодня, 16:57
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Сегодня, 16:57Сегодня, 16:57
160Фото: НОК РК
В Тунисе завершился этап серии Гран-при по фехтованию на сабле. Команда Казахстана на турнире не смогла попасть в число призеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
У мужчин лучший результат показал Жанат Набиев, который стал 51-м. Артем Саркисян финишировал на 59-й строчке, Назарбай Саттархан - на 97-й, Бакдаулет Куралбекулы - на 101-й, а Куаныш Ергашбай - на 102-й.
В женских соревнованиях Анастасия Гулик финишировала 62-й, Татьяна Приходько - 71-й, Карина Доспай - 97-й, Жасмин Капыджы - 99-й, Полина Ко - 106-й, София Спичева - 129-й.
Напомним, ранее сообщалось, как выступили казахстанки в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.
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