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Казахстан завершил Кубок Азии по стендовой стрельбе с шестью золотыми медалями

Сегодня, 14:32
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olympic.kz Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32
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Фото: olympic.kz

В Алматинской области завершился Кубок Азии по стендовой стрельбе, передаёт BaigeNewsп со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан завоевал на нем шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.

Первыми стали Асем Орынбай, Эдуард Ещенко, Никита Моисеев (юниоры), а также женская, мужская и смешанная команды (скит).

"Серебро" завоевали Алишер Айсалбаев, мужские команды в трапе и дубль-трапе.

Третье место заняли Марк Почивалов (трап), Давид Почивалов (скит), Айжан Досмагамбетова, Владлен Калимулин, женская команда (трап).

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