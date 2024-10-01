Казахстан завершил Кубок Азии по стендовой стрельбе с шестью золотыми медалями
Сегодня, 14:32
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Сегодня, 14:32Сегодня, 14:32
93Фото: olympic.kz
В Алматинской области завершился Кубок Азии по стендовой стрельбе, передаёт BaigeNewsп со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстан завоевал на нем шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.
Первыми стали Асем Орынбай, Эдуард Ещенко, Никита Моисеев (юниоры), а также женская, мужская и смешанная команды (скит).
"Серебро" завоевали Алишер Айсалбаев, мужские команды в трапе и дубль-трапе.
Третье место заняли Марк Почивалов (трап), Давид Почивалов (скит), Айжан Досмагамбетова, Владлен Калимулин, женская команда (трап).
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