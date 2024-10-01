Казахстан завершил Кубок Азии по стендовой стрельбе с шестью золотыми медалями

В Алматинской области завершился Кубок Азии по стендовой стрельбе, передаёт BaigeNewsп со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан завоевал на нем шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.

Первыми стали Асем Орынбай, Эдуард Ещенко, Никита Моисеев (юниоры), а также женская, мужская и смешанная команды (скит).

"Серебро" завоевали Алишер Айсалбаев, мужские команды в трапе и дубль-трапе.

Третье место заняли Марк Почивалов (трап), Давид Почивалов (скит), Айжан Досмагамбетова, Владлен Калимулин, женская команда (трап).