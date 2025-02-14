14 февраля завершились Азиатские игры-2025 в китайском Харбине. Сборная Казахстана отметилась на континентальном мультиспортивном событии 20 наградами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

В активе наших спортсменов четыре золотые медали. Первыми стали биатлонист Владислав Киреев, а также мужские команды по хоккею, шорт-треку и фристайл-акробатике.

Фристайлисты впервые в истории поднялись на первую ступень пьедестала Азиады. В борьбе за "золото" они обошли мировых лидеров из Китая.

Также исторического результата добились шорт-трекисты. Ранее никогда в этом виде спорта у Казахстана не было золотой награды. Что касается мужского хоккея, то наша сборная в пятый раз смогла выиграть Азиатские игры.

Вторыми в Харбине стали Евгений Кошкин (конькобежный спорт), женская и смешанная команды Казахстана по шорт-треку, казахстанские хоккеистки, лыжник Константин Борцов, женская сборная по лыжным гонкам, биатлонист Вадим Куралес, мужская команда по биатлону и фристайлисты в соревнованиях среди смешанных команд.

Сборная Казахстана завершила Игры с семью бронзовыми медалями. Их авторами стали Олжас Климин (лыжные гонки), конькобежки в командном спринте, фигурист Михаил Шайдоров, мужская команда Казахстана по лыжным гонкам, Аяна Жолдас (фристайл-акробатика), женская команда по фристайл-акробатике в синхронных прыжках и биатлонистки в эстафете.

Фото: Сали Сабиров, Нургали Жумагазы, Турар Казангапов