В первом квартале 2025 года строительная отрасль Казахстана продемонстрировала впечатляющий рост: объём выполненных работ увеличился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1 триллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom. Как и ранее, львиную долю работ - 90% - выполнили частные строительные компании. На иностранные подрядные организации пришлось 8,2%, а на государственные - лишь 1,8%.

С начала года в эксплуатацию было введено 4,8 млн кв. м новых объектов, из которых 3,7 млн кв. м - жилые здания. Это на 7,4% больше, чем в первом квартале 2024 года. Интересно, что 2,5 млн кв. м пришлись на многоквартирные дома, а 1,2 млн кв. м - на индивидуальное жильё. Подавляющее большинство - 3,5 млн кв. м или 92,9% от общей площади жилья - построили частные застройщики, а 1,2 млн кв. м возвели сами граждане.

Таким образом, доля частных компаний на рынке жилищного строительства продолжает уверенно расти: уже 59,3% нового жилья приходится именно на них (в 2015 году - всего 33,4%). За весь 2024 год частные девелоперы построили более 10 млн кв. м жилья - это больше половины от общего объёма.

На фоне бурного роста сектора актуальным остаётся вопрос качества. Казахстанцы всё чаще сталкиваются с проблемами - от незаконной застройки до недобросовестных подрядчиков и откровенно некачественных домов. Поэтому выбор надёжного застройщика становится делом не только финансовым, но и жизненно важным.

Между тем потребность в жилье в стране всё ещё огромна. По итогам 2024 года обеспеченность жильём составила лишь 24,5 кв. м на человека (в городах - 26,9 кв. м, в сельской местности - 20,7 кв. м). Это далеко от рекомендованных международных норм в 30 кв. м на человека. К тому же, согласно опросу Бюро национальной статистики, у 5,7% казахстанцев на одного члена семьи приходится менее 9 кв. м жилплощади, а у 13,8% - от 9,1 до 13 кв. м.

Спрос на жильё остаётся стабильно высоким, и в ближайшие годы едва ли снизится.

Ранее мы сообщали, что арендное жилье в Казахстане за год подорожало почти на 12 процентов.