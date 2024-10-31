Казахстан запустит в космос собственные спутники

Отслеживать состояние земель и водных ресурсов планируют из космоса. Собственную орбитальную группировку спутников запустит Казахстан. Произойдёт это в 2027 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Сейчас летательные аппараты на стадии разработки. Впервые в истории страны собирать их будут отечественные инженеры. На первый взгляд это типичные заводские станки. Такие обычно изготавливают полимерные материалы или металлопластик. Но на самом деле здесь происходит сложный процесс: машина изготавливает комплектующие для орбитальных спутников. Состоят детали из лёгкого алюминиевого сплава, чтобы взлететь было проще. Но это лишь часть объёмной работы. Детали предстоит испытать на прочность и совместимость.

"Испытания разные. Есть механические, акустические, термовакуумные. Проверяем и устойчивость деталей к ударам. Помимо этого следует рассчитать массовые параметры космического объекта и радиосовместимость деталей. Есть кабинет, где сосредоточен "мозг" космического проекта. Сидят там инженеры. Именно они проводят все вычисления и создают чертежи, на основе которых и ведутся разработки", - рассказал генеральный директор компании "Ghalam" Бауыржан Алматов. "Вот это у нас оптическая полезная нагрузка. Это фотоаппараты. У нас их два, чтобы обеспечить нужную производительность по ширине захвата. То есть, мы ставим две камеры друг с другом, из-за этого наш снимок получается больше. Здесь отображены антенны для передачи данных. Здесь отображена камера сверхдиапазона, которая позволяет видеть изображения, не видимые для глаза. Всего в космос запустят 4 спутника. Они будут отслеживать состояние земель, водных ресурсов и анализировать изменения окружающей среды. Один из аппаратов наша страна предоставит Монголии. Об этом стороны договорились во время государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Улан-Батор", - отметил главный инженер проекта Бекет Тулегенов. "Данный аппарат также является спутником дистанционного зондирования Земли и будет использоваться для космического мониторинга, для получения геологических данных. Проект был начат в 2023 году, сейчас находится на стадии проектирования. Со следующего года ожидаем этап сборки", - отметил генеральный директор компании "Ghalam" Бауыржан Алматов..

Собственные спутники, считают разработчики, сыграют важную роль в развитии науки и в целом откроют новые горизонты для космической отрасли страны. У Казахстана в космосе сейчас есть два аппарата – KazSat-2 и KazSat-3. Новые отличаются тем, что их проектировкой и сборкой полностью занимаются местные специалисты", - добавил генеральный директор компании "Ghalam" Бауыржан Алматов.