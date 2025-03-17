2025 год станет знаковым для Казахстана в сфере промышленного развития, поскольку в стране будут реализованы рекордные индустриальные проекты за последние пять лет, передаёт BaigeNews.kz. Ожидается запуск 190 проектов на сумму 1,5 трлн тенге, что позволит создать 20,1 тысячи новых рабочих мест. Когда эти предприятия выйдут на полную мощность, объем производства достигнет 2,2 трлн тенге.

Среди ключевых проектов – увеличение объемов производства химических веществ, таких как пероксид водорода, жидкое стекло, серная кислота, минеральные удобрения и полипропилен. Эти инициативы сыграют важную роль в укреплении позиций Казахстана на химическом рынке.

Важным шагом также станет запуск новых заводов, включая предприятия по производству сэндвич-панелей, керамического кирпича и строительных смесей. Кроме того, заработают два крупных завода по производству ферросплавов, что позволит значительно повысить объемы в металлургической отрасли.

Не менее значимыми станут девять крупных проектов в металлургии, машиностроении и химической промышленности, которые будут реализованы с 2025 по 2035 годы. Эти проекты помогут стране выйти на производственные объемы в 7,3 млрд долларов и создать 12 тысяч рабочих мест. Среди них будут заводы по производству автомобилей, горячебрикетированного железа, медеплавильные и аммиачно-карбамидные комплексы.

Два ключевых проекта стартуют в 2025 году: завод по производству автомобилей KIA в Костанайской области, который создаст 1,5 тыс. рабочих мест и будет выпускать 70 тыс. автомобилей в год, и мультибрендовый завод в Алматы, который обеспечит 3,6 тыс. рабочих мест и выпуск 90 тыс. машин ежегодно. Эти предприятия станут основой для роста производства в Казахстане в 2025 году на 5%, при этом планируется производство 149 тыс. автомобилей (в 2024 году – 134 тыс.).

2024 год также принес Казахстану значительный рост в обрабатывающей промышленности на 5,9%. Сильный рост показали металлургия (+6,9%), машиностроение (+9,7%) и химическая промышленность (+7,7%). В Казахстане активно развиваются такие отрасли, как цветная металлургия, производство строительных материалов и переработка меди, алюминия, цинка и свинца.

Для успешной реализации индустриальных проектов на территории Казахстана действует 15 специальных экономических и 51 индустриальная зона. В 2025 году планируется запустить 110 новых проектов, а также продолжится развитие малых промышленных зон, которые способствуют развитию малого и среднего бизнеса.

На фоне этого государства активно поддерживает отечественных производителей через офтейк-контракты, долгосрочные договоры и стимулирование ценности местного производства. В 2024 году было заключено порядка 600 долгосрочных контрактов на сумму 704 млрд тенге.

Индустриальное развитие в Казахстане не только способствует созданию рабочих мест, но и помогает снизить зависимость от импорта, улучшить производственные мощности и стимулировать экономический рост страны в целом.