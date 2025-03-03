Казахстан запустил проект Digital Nomad Residency для IT-талантов из-за рубежа
Программа предоставляет возможность получить разрешение на постоянное проживание в Казахстане в упрощённом порядке.
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Казахстан представил пилотный проект Digital Nomad Residency, открывающий новые возможности для иностранных IT-специалистов. Цель программы – привлечь таланты для работы и постоянного проживания в стране, став частью её быстроразвивающейся цифровой экономики, передаёт BaigeNews.kz.
Программа предоставляет возможность получить разрешение на постоянное проживание в Казахстане в упрощённом порядке.
"При условии наличия ИИН и электронной цифровой подписи иностранный IT-специалист подаёт заявление на портале Astana Hub в целях получения ходатайства отраслевого государственного органа о соответствии перечня востребованных профессий. А также предоставляет копию заграничного паспорта, резюме, портфолио, мотивационное письмо, справку о несудимости и цветную фотографию 3,5*4,5. После он получает ходатайство от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, подтверждающее его квалификацию и статус IT-специалиста. Затем иностранному IT-специалисту нужно оформить услугу на портале eGov.kz для предварительного одобрения РПП", - рассказали о процедуре в Минцифры.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" - "Гражданство, миграция и иммиграция" - "Иностранцам: въезд в РК и гражданство";
- выбрать услугу "Выдача иностранным IT-специалистам разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";
- выбрать управление миграционной полиции;
- прикрепить копию заграничного паспорта (срок действия паспорта на дату подачи заявления должен составлять более 180 календарных дней), с переводом, заверенным консулом загранучреждения РК, цифровую фотографию размером 35х45 мм;
- прикрепить ходатайство МЦРИАП о соответствии перечню востребованных профессий;
- прикрепить легализованный документ об отсутствии судимости в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства и нажать кнопку "Далее";
- заполнить необходимые поля;
- подписать услугу с помощью ЭЦП;
- скачать и ознакомиться с анкетой-заявлением;
- дать согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;
- прикрепить загруженную и заполненную анкету-заявление;
- отправить заявку;
- результат оказания услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".
Срок рассмотрения заявки составляет 45 календарных дней. После этого специалисты могут приехать в Казахстан и завершить оформление в отделениях Центра обслуживания населения.
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