Теперь каждый иностранец при въезде в страну, в том числе при прохождении пограничного контроля может получить специальную карточку с QR-кодом, ведущим на электронный мультиязычный портал SafeTravel.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На портале представлена необходимая информация и рекомендации для безопасного пребывания туристов в Казахстане, а также ссылки на скачивание полезных мобильных приложений.



Первые карточки с QR-кодом уже начали вручаться иностранным гостям в международном столичном аэропорту.

На SafeTravel.kz доступны мобильное приложение "102" для мгновенной связи с полицией, в том числе через функцию "SOS", памятка по соблюдению миграционного законодательства, карта города пребывания со ссылкой на популярные приложения, список официальных такси и онлайн-сервисов, список операторов связи со ссылкой на их официальные сайты, алгоритмы действий при различных происшествиях, контакты других экстренных служб – скорая помощь, пожарная часть, единая служба спасения.

Запуск системы направлен не только на защиту и безопасность туристов, но и на повышение доверия к Казахстану как перспективному месту для путешествий и инвестиций.





