Основательница сети креативных хабов Ozge Epic Макпал Жумабай на заседании Правительства рассказала о развитии образовательных программ в сфере креативных индустрий, передает BaigeNews.kz.

Макпал Жумабай считает, что развитие креативных индустрий обеспечит глобальную конкурентоспособность национальной креативной экономики.

"В этом направлении мы уже организовали образовательную программу для 421 студента Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави. Следующий этап – подготовка 200 креативных специалистов в Западно-Казахстанской области. Кроме того, в регионах, где мы работаем, мы разрабатываем Карту креативных профессий, ориентируясь на локальный спрос. Мы готовы адаптировать этот опыт и для других регионов.

Внедрение программ подготовки кадров для креативных индустрий на всех уровнях системы образования имеет особую важность. Психологи отмечают, что профориентация должна начинаться с 5 лет, поэтому мы рассматриваем креативное образование не только в контексте школьного, профессионального и высшего образования, но и как часть краткосрочных курсов", — отметила Макпал Жумабай.