Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление об утверждении Комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025–2029 годы, передаёт BaigeNews.kz.

Документ содержит 118 мероприятий на 137,2 млрд тенге и направлен на развитие туристской инфраструктуры, транспортной логистики, цифровых решений, системы безопасности, а также на привлечение инвестиций.

Согласно плану, модернизация курорта охватит основные направления, включая создание круглогодичных туристских объектов, развитие экологического и спортивного туризма, строительство новых рекреационных зон. В частности, у озера Катарколь планируется организовать детские центры, спортивно-оздоровительные комплексы и круглогодичный аквапарк. В районе озера Жукей появятся кемпинги, глемпинги и новые туристские маршруты, а на Малом Чебачьем – станции проката, лодочные станции, береговая инфраструктура и пляжи.

Широко планируется развивать зимние виды отдыха, среди которых особым спросом пользуется катание на лыжах. Предполагается организация лыжных баз с прокатом спортивного инвентаря и наличием пункта питания и сувенирными лавками.

Для обеспечения комфортного доступа к курортной зоне будет построена транспортная инфраструктура, в том числе многоуровневые парковки с визит-центрами и пункты питания.

Ожидается, что реализация плана приведет к увеличению числа въездных туристов с 35 тыс до 94 тыс человек, росту занятости в сфере туризма с 22 тыс до 32,5 тыс человек и привлечению частных инвестиций в размере 22,7 млрд тенге. Доля туризма в экономике региона должна увеличиться с 1,4% до 3,5%.

Развитие курортной зоны укрепит позиции Казахстана на туристской карте региона, а также повысит привлекательность внутреннего туризма.