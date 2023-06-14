Казахстан запретил импорт российского авиатоплива

Казахстанская железная дорога (КТЖ) ввела конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог на все станции Казахстана, следует из факсограммы (.pdf) дирекции совета по железнодорожному транспорту стран-членов СНГ (ЦСЖТ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Caliber.Az. Уточняется, что запрет вводится по обращению КТЖ от 8 июня.

ЦСЖТ основан 14 февраля 1992 года. Совет обеспечивает согласованное развитие инфраструктуры и тарифной политики железных дорог государств-участников СНГ и способствует дальнейшему укреплению основных межгосударственных транспортно-экономических связей стран, участвующих в его работе, говорится на сайте ЦСЖТ.