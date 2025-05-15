С 15 мая 2025 года в Казахстане вступил в силу временный запрет на вывоз бычков крупного рогатого скота (КРС) сроком на три месяца. Об этом говорится в совместном приказе Министерства сельского хозяйства РК № 158 и Министерства финансов РК № 227, подписанном 14 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Решение принято Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой деятельности 25 апреля 2025 года. Основные цели:

обеспечение продовольственной безопасности;

дозагрузка мощностей перерабатывающих предприятий внутри страны.

Министерства подчеркнули, что мера временная и направлена на стабилизацию внутреннего рынка мяса, а также поддержку отечественных переработчиков.

В конце апреля в Казахстане продлили запреты на вывоз сжиженного газа и стали.