Казахстан запретил экспорт бычков КРС
С 15 мая вступил в силу запрет на вывоз бычков из Казахстана.
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
125Фото: Unsplash
С 15 мая 2025 года в Казахстане вступил в силу временный запрет на вывоз бычков крупного рогатого скота (КРС) сроком на три месяца. Об этом говорится в совместном приказе Министерства сельского хозяйства РК № 158 и Министерства финансов РК № 227, подписанном 14 мая, передаёт BaigeNews.kz.
Решение принято Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой деятельности 25 апреля 2025 года. Основные цели:
- обеспечение продовольственной безопасности;
- дозагрузка мощностей перерабатывающих предприятий внутри страны.
Министерства подчеркнули, что мера временная и направлена на стабилизацию внутреннего рынка мяса, а также поддержку отечественных переработчиков.
В конце апреля в Казахстане продлили запреты на вывоз сжиженного газа и стали.
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