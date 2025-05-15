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Казахстан запретил экспорт бычков КРС

С 15 мая вступил в силу запрет на вывоз бычков из Казахстана.

Сегодня, 17:12
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
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Фото: Unsplash

С 15 мая 2025 года в Казахстане вступил в силу временный запрет на вывоз бычков крупного рогатого скота (КРС) сроком на три месяца. Об этом говорится в совместном приказе Министерства сельского хозяйства РК № 158 и Министерства финансов РК № 227, подписанном 14 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Решение принято Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой деятельности 25 апреля 2025 года. Основные цели:

  • обеспечение продовольственной безопасности;
  • дозагрузка мощностей перерабатывающих предприятий внутри страны.

Министерства подчеркнули, что мера временная и направлена на стабилизацию внутреннего рынка мяса, а также поддержку отечественных переработчиков.

В конце апреля в Казахстане продлили запреты на вывоз сжиженного газа и стали.

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