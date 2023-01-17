Казахстан занял предпоследнее место среди лучших стран для туризма. Что ответили в Kazakh Tourism

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В Kazakh Tourism отреагировали на новость о том, что в рейтинге лучших стран для туризма Казахстан занял предпоследнее место, передаёт BaigeNews.kz.

В списке лучших стран для туризма, составленном U.S. News, Казахстан оказался на 84-й строчке, заняв предпоследнее место среди 85 стран мира. Худшие позиции страна делит с Ираном. В этом рейтинге Казахстан уступил не только таким странам, как Украина, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Россия, но и Замбии, Ливану, Мьянме и другим. Аналитики считают, что рейтинг, составленный авторитетным изданием, наглядно демонстрирует положение дел в секторе.

Еnergyprom.kz приводит данные, что за январь–сентябрь 2022 года число посетивших страну туристов составило 3,4 миллиона человек, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Однако, по оценкам экспертов, существенный рост количества прибывших в РК людей не связан с улучшением туристического кластера страны. Они, во-первых, обуславливают это улучшением ситуации, связанной с пандемией коронавируса и снятием всевозможных карантинных ограничений, а, во-вторых, с прибытием огромного количества людей из соседней России из-за объявления в ней частичной мобилизации.

При этом выездной туризм заметно превалирует над въездным. Так, за девять месяцев 2022 года в другие страны отправились отдыхать 5,6 миллиона казахстанцев, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Численность посетителей внутреннего туризма (то есть в пределах РК) также увеличилась: плюс 25,1 процента за год, до 4,9 миллиона человек.

В Kazakh Tourism отметили, что страны оцениваются не только по туризму, но и по качеству жизни, предпринимательству, гибкости, социальной ответственности, культуре, открытости бизнесу и так далее. Туризм представлен только в сегменте "приключения", который имеет 5%-ный удельный вес в общей оценке.

"В целом, включение Казахстана в этот список можно характеризовать как положительный сигнал. Рейтинг основан на опросных данных всего 18 тысяч человек из 36 стран мира, которые дали оценку по 73 всевозможным критериям. Важно отметить, что в рейтинге по категории "приключения", оценены такие критерии, как дружелюбность, развлечения, благоприятный климат, живописность, сексуальность, что не может отражать полную картину туризма. Казахстан, как и другие страны мира для оценки индустрии туризма ориентируется на глобальный Индекс развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума, который публикуется раз в два года", - говорится в сообщении.

Согласно данному рейтингу, в 2021 году Казахстан занял 66-е место из 117 стран. По отдельным субиндексам Казахстан имеет высокий потенциал в общем списке. К примеру, по ценовой конкурентоспособности страна занимает 1-е место, по сезонности международных прибытий (26 место), по интересу к культурным достопримечательностям (37 место), по продолжительности пребывания зарубежных туристов (52 место).