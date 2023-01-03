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Казахстанской федерации бокса Сегодня, 14:50
162
Сегодня, 14:50
162
Фото: Казахстанской федерации бокса

Казахстан занял первое место в рейтинге боксёрских ассоциаций

Международная боксёрская ассоциация (IBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях на официальном сайте организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Казахстан занял первую строчку в рейтинге, обогнав Узбекистан, Индию и США. В рейтинге учитываются все 17 весовых категорий.

Сделано это в преддверии чемпионата Азии по боксу среди юношей до 22 лет, который пройдёт в городе Бангкок (Таиланд) с 16 по 27 января.

Из соседних государств — Узбекистан на втором месте, Украина на 12-м, Армения и Россия на 14-м и 15-м, Кыргызстан на 38-м местах. Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.

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#статистика #рейтинг #бокс #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:50
162
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