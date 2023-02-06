Казахстан занял первое место в общекомандном зачёте этапа Кубка мира по пулевой стрельбе

Сборная команда Казахстана по пулевой стрельбе заняла первое место в общекомандном зачете этапа Кубка мира в Джакарте (Индонезия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.

Наши спортсмены завоевали 10 медалей (три золота, пять серебра и две бронзы).

В соревновании принимали участие более 350 стрелков из 32 стран мира.

Казахстан представили 15 сильнейших спортсменов.