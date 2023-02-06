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Казахстан занял первое место в общекомандном зачёте этапа Кубка мира по пулевой стрельбе Сегодня, 16:48
46
Сегодня, 16:48
46

Казахстан занял первое место в общекомандном зачёте этапа Кубка мира по пулевой стрельбе

Сборная команда Казахстана по пулевой стрельбе заняла первое место в общекомандном зачете этапа Кубка мира в Джакарте (Индонезия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.

Наши спортсмены завоевали 10 медалей (три золота, пять серебра и две бронзы).

В соревновании принимали участие более 350 стрелков из 32 стран мира.

Казахстан представили 15 сильнейших спортсменов.

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#пулевая стрельба #Казахстан #Кубок мира
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:48
46
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