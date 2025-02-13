По итогам декабря 2024 года в рейтинге стран по скорости фиксированного интернета Казахстан занял 88-е место с показателем 73,67 Мбит/с, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

За месяц страна поднялась на одну строчку. Если считать с нижней позиции, республика вошла в число 35 государств с самой низкой скоростью фиксированного интернета в мире.

Это ещё не всё. Казахстан опередили не только развитые страны, но и государства, экономика которых существенно слабее. Помимо этого, РК уступила многим странам СНГ, в том числе и соседним. Так, выше Казахстана в рейтинге стран по скорости фиксированного интернета оказались Россия (66-е место), Украина (72-е место), Узбекистан (74-е место), Беларусь (78-е место), Монголия (86-е место), Кыргызстан (87-е место).

Среди прочих выше Казахстана также оказались Эквадор, Гренада, Ямайка, Бруней, Никарагуа, Сальвадор и другие.

Тем временем в топ-10 с самыми высокими показателями вошли Сингапур, Гонконг, ОАЭ, Франция, Чили, США, Исландия, Дания, Испания и Швейцария.