Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран по уровню уголовного правосудия

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В рейтинге стран по уровню уголовного правосудия Казахстан в 2022 году занял 62-е из 140 мест в мире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

При этом индекс страны составил 0,47. Это лучший показатель среди всех стран СНГ, находящихся в спике.

Как сообщают аналитики, Узбекистан оказался на 65-м месте, Беларусь — на 76-м, Молдова — на 85-м, Украина — на 93-м, Кыргызстан — на 114-м, Россия — на 123-м месте.

Возглавили рейтинг страны Европы — Норвегия, Финляндия и Дания, — замкнула Венесуэла.