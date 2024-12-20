В рейтинге стран по дорожному трафику на первое полугодие 2024 года Казахстан оказался на 46-м месте из 87 в мире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Индекс страны составил 135,8. Годом ранее Казахстан был на 44-м месте из 85 в мире с индексом 136,7.

Рейтинг основан на опросах населения и включает такие показатели, как среднее время, необходимое для ежедневной поездки в одну сторону в пределах города, оценку неэффективности транспортной системы города и уровень выбросов СО2.

Согласно данным экспертов, каждый казахстанец в первом полугодии 2024-го тратил на поездку в одну сторону 35,6 минуты, при этом выбросы СО2 составляли почти 2 кг. Индекс неэффективности транспортной системы страны был оценен на 144,2 балла.

Худшими странами по индексу трафика оказались Нигерия, Коста-Рика и Бангладеш, лучшими – Эстония, Австрия и Финляндия. Среди стран СНГ выше РК расположились Россия, Азербайджан и Украина, ниже – Беларусь и Армения.

“Если говорить о городах, в Казахстане есть отдельные данные только по Алматы. По оценкам, индекс трафика южной столицы составил 156,7. В среднем в Алматы в первом полугодии 2024-го тратили на дорогу в одну сторону 39,7 минуты, за это время выбрасывалось 2,1 кг СО2. Индекс неэффективности составил 176,6 балла. Алматы присвоили 85-е место среди 200 сопоставляемых городов”, – пишут аналитики.

Худшая ситуация наблюдалась в Лагосе (Нигерия), Лос-Анджелесе (США) и Коломбо (Шри-Ланке), лучшая – в Вене (Австрия), Хельсинки (Финляндия) и Нови-Саде (Сербия).

Среди городов стран СНГ Алматы расположился на пятом месте после Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Новосибирска, а худшими оказались Нижний Новгород, Ереван и Львов.

По итогам января–октября текущего года фактическая стоимость строительства автомагистралей (кроме надземных), улиц и дорог внутри РК составила 33,2 млрд тенге, против 55,7 млрд тенге годом ранее. Годовое сокращение – на 40,4% в стоимостном выражении”, – .

Наибольшая часть средств была направлена на строительство автомобильных дорог республиканского значения: 22,5 млрд тенге. На строительство улиц городов и других населенных пунктов выделили 7,2 млрд тг, на строительство дорог внутрихозяйственного назначения – 2,4 млрд тг, на строительство дорог районного значения – 768 млн тг.