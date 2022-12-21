Казахстан занял 24 место в рейтинге стран по индексу голода

Фото: delfi.lt

В глобальном рейтинге по индексу голода, ранжирующем страны от самых безопасных к наиболее подверженным голоду, Казахстан в 2022 году оказался на 24-м месте из 121

Индекс страны составил 5,9, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz. Чем ниже индекс, тем менее страна подвержена опасности голода.

В лидерах оказались сразу 17 стран: Беларусь, Босния и Герцеговина, Чили, Китай, Хорватия, Эстония, Венгрия, Кувейт, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Румыния, Сербия, Словакия, Турция и Уругвай. Замкнул рейтинг Йемен.

Среди стран СНГ выше РК, помимо Беларуси, расположился также Узбекистан, ниже - Россия, Армения, Молдова, Азербайджан, Украина, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.

По итогам января-октября текущего года объём инвестиций в основной капитал в сфере производства продуктов питания достиг 102,3 миллиардов тенге - на 25% больше, чем годом ранее. Реальный рост физического объёма инвестиций составил 21,1%.

В региональном разрезе лидирует Восточно-Казахстанская область: 20,5 миллиардов тенге, плюс 30,3% за год. На второй и третьей строчках расположились Акмолинская (18,5 миллиардов тенге) и Алматинская (14,4 миллиардов тенге) области.

Наименьший объём инвестиций в секторе пришёлся на Атыраускую область: всего 222,9 миллионов тенге с годовым ростом в 2,3 раза.

Более половины объёма инвестиций в сфере производства продуктов питания составили собственные средства предприятий: 63,2 миллиарда тенге, плюс 17% за год в стоимостном выражении.

Ещё 27,1 миллиарда тенге пришлось на банковские кредиты (плюс 84,5% за год), 12 миллиардов тенге — на небанковские заёмные средства (минус 8,5%).