Казахстан занимает особое место во внешней политике Китая - политологи

Фото: Akorda.kz

Наша страна занимает особое место во внешней политике Китая. Именно поэтому первый визит главы КНР после панедмии направлен в Казахстан. Так считают казахстанские политологи, передает BaigeNews.kz.



Как отметил руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте Казахстана Айдар Курмашев, меняющаяся геоэкономическая обстановка серьезно влияет на экономику многих стран мира. Встает вопрос о расширении внешнеэкономических и торговых связей по конкретным направлениям.

"Китай рассматривает Казахстан в качестве дружественного партнера и оплота стабильности в центральноазиатском регионе. В связи с этим дальнейшее развитие отношений в сфере экономики и, в частности, реализации транспортно-логистических проектов через Казахстан является одним из стратегических приоритетов КНР. Такое продуктивное взаимодействие с лидером мирового технологического и инновационного развития для Казахстана означает динамичное достижение поставленных целей по внутреннему экономическому развитию", - считает он.

По его словам, государственный визит председателя КНР является знакомым событием не только для дальнейшего развития двухсторонних связей, но и в целом для укрепления сотрудничества КНР с Центральной Азией в политическом, экономическом и культурно-гуманитарном измерении. Личная встреча глав государств непременно будет иметь положительный эффект для дальнейшего развития долгосрочных дружественных отношений. Поэтому для Казахстана, ведущего открытую, прагматичную внешнюю политику, эта встреча имеет очень важное значение.

"В первую очередь, для Казахстана особую важность имеет трансфер технологий и расширение инвестиций. Китай уже является одним из лидеров по инвестициям в нашу экономику, однако с учетом бурноразвивающейся экономики Китая, её эффективности и уровне её диверсифицированности, Казахстану также важно перенимать опыт и механизмы экономического развития конкретных отраслей. Поэтому ожидаем, что соглашения глав государств будут иметь рамочный характер для будущей, более тесной кооперации между государственными органами по развитию конкретных производственных ниш", - сказал Курмашев.

Политолог Самат Нуртаза отметил, что это встреча вызывана тем, что авторитет Казахстана на мировой арене вырос. Помимо этого, следует учитывать и историю взаимоотношений Токаева с Китаем.

"Наш президент владеет китайским языком, работал в Китае. И тут дружественный фактор играет роль. Во-вторых, в связи с санкциями, наложенными на Россию, китайские товары не могут проходить через эту страну, насколько я знаю. Сейчас будет сделан огромный акцент на территорию Казахстана как транзитную территорию. Китайской стороне нужно быть уверенными в том, что Казахстан является их партнёром. Учитывая также положение дел в тихоокеанской зоне, идет акцент на сближение с нашей страной. Казахстану Китай тоже очень нужен, так как это наш основной партнёр – как политический, так и экономический", - рассказал он.

Эксперт добавил, что предстоящая встреча обещает быть очень результативной, на ней будут говорить не только об экономике, но и о геополитических проблемах.

"Встреча этих двух лидеров очень важна для нас, потому что это наш исторический сосед. За всю историю Казахстана у нас не было конфликтов с Китайской государственностью, не было войн, это наш дружеский сосед. Мое мнение, чем я горжусь, что у КНР 14 соседей, с которыми она граничит, и только с нами нет территориальных претензий. То есть, наша граница – самая утверждённая. Так что это будет встреча двух друзей, после неё эта дружба станет даже ещё крепче", - резюмировал Нуртаза.

Политологу Замир Каражанов напомнил, что нынешняя ситуация во внешней политике Китая включает в себя холодные отношения с США и Европой, а направление, в котором КНР может развивать политическую активность, – это Евразия и Центральная Азия.

"Ясное дело, что речь идет не только о визите в Казахстан, но и о предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который произойдет в Узбекистане. Эта организация с момента своего основания очень сильно выросла, в неё входят несколько крупных экономик – Индия, Россия, Пакистан. Также и Турция является одним из наблюдателей. Это очень крупное мероприятие, а сам ШОС создавался при участии Китая. Этот аспект определяет направление Си Цзинпиня", - отмечает он.

Казахстан является страной со второй экономикой на постсоветском пространстве и, если брать двустороние отношения стран, наше государство - крупнейший партнер Китая в Центральной Азии.

"Сюда приходится большая часть китайских инвестиций. Нужно также вспомнить, что именно в Казахстане был озвучен тезис “Один пояс – один путь”. Мы видим, что наша страна занимает особое место во внешней политике Китая. Эта встреча носит очень важный характер для нас, хотя бы по причине того, что будут встречаться лидеры двух стран, они оказывают очень большое влияние на внешнюю политику. То есть, эта встреча будет определять развитие наших стран на ближайшие два года. В какой-то степени они будут решать, как снизить геополитические риски в регионе и обеспечить стабильный рост экономики и торговли. Тем более, по итогам первого полугодия между нашими странами были достигнуты высокие показатели по торговле", - добавил Каражанов.

Представитель министертсва иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал вопрос о том, в чем уникальность визита председателя Китайской Народной Республики в Казахстан.

"Уникальность визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в том, что Казахстан – это первая страна, которую он посещает после того, как произошла пандемия коронавируса. Для Казахстана это большая честь. Мы надеемся, что визит пройдет на высоком уровне", - отметил он на брифинге в ведомстве.

Напомим, 14 сентября лидер Китая Си Цзиньпин прилетит в Нур-Султан. В рамках визита планируется встреча лидера КНР с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.