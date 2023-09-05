Казахстан закупает бумажную продукцию на 600 миллионов долларов

Закуп бумажной продукции зарубежом обходится Казахстану в 600 млн долларов, в основном спрос приходится на офисную бумагу и картон, передает BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Основная часть фирм в целлюлозно-бумажной промышленности Казахстана выпускает тару или гигиеническую продукцию (туалетную бумагу, салфетки, полотенца, носовые платки и другое). Этим занимаются такие компании, как Карагандинский целлюлозно-бумажный комбинат, Павлодарский картонно-рубероидный завод, "Ақ-төбе қағазы", Kagazy Recycling, "Завод Гофротара". Непосредственно офисную бумагу, судя по данным из реестра индустриальных сертификатов НПП "Атамекен", производят всего четыре предприятия: шымкентский завод Qagaz Ordasy, столичная фирма Goida.kz, петропавловское ТОО "Радуга" и компания "А энд К Экспо LTD". При проверке последних двух организаций оказалось, что на заводе "Радуга" производят в основном туалетную бумагу, салфетки и полотенца, а на сайте фирмы "А энд К Экспо LTD" нет ни одного упоминания о том, что продаваемая ими офисная бумага сделана в Казахстане.

Судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, производство бумаги и картона в натуральном выражении за прошлый год выросло сразу на 63,6%, с 60,1 тыс. до 98,3 тыс. тонн. Если сравнивать данные 2022 года с показателями 2017-го, рост будет трёхкратным. За январь–июль текущего года производители почти смогли сохранить объёмы аналогичного периода 2022-го (минус 0,3%). Поскольку в статистических отчётах эта категория обобщена, выделить из неё информацию по объёму офисной бумаги невозможно. Не исключено, что рост в категории произошёл за счёт выпуска гофрированного картона.

Некоторые подкатегории бумажной отрасли в последние годы тоже росли, но не так активно. Разной упаковочной тары из бумаги и картона в 2022 году было выпущено на 41,7% больше, туалетной бумаги — на 18,1% больше, чем в 2017-м. К слову, как раз в прошлом году туалетную бумагу в Казахстане производили в меньших объёмах — так производители отреагировали на падение спроса на этот товар. Минусовые показатели были зафиксированы и в производстве различных изделий для гигиены — платков, полотенец, салфеток: за год минус 13,1%.

При этом общий относительный показатель по отрасли — индекс промышленного производства — демонстрирует, что в последние полтора года в индустрии был застой. В 2022-м объём производства в целом по сектору вырос всего на 1,1%, в январе–июле текущего года — на 1,8%.

В деньгах отрасль прибавила за прошлый год почти 30%. За январь–декабрь предприятия выпустили продукции на 120,8 млрд тг, против 93 млрд тг за предыдущий год. В первые семь месяцев 2023-го статистики тоже отмечают рост стоимостного объёма произведённых товаров: на 21,9%.

Факты говорят о том, что производители бумаги и картона в Казахстане загружены не полностью, им не хватает объёмов для развития. Так, по данным БНС АСПиР РК, в прошлом году доля использования специализированных среднегодовых мощностей составила 70%. Это максимальная цифра за последние годы. В 2017-м показатель был всего в пределах 43,2%, а затем каждый год увеличивался на несколько процентных пунктов.

Правительство ввело защитные меры для отечественных производителей как раз для того, чтобы они могли нарастить свои объёмы за счёт госзакупок, где у них будут гарантированно большие заказы. Например, только НАО "Государственная корпорация „Правительство для граждан“" закупило в январе офисной бумаги на 701,4 млн тг. Лот выиграло ТОО "АКМур Дистрибьютор", занимающееся поставками импортной продукции. И это тендер только одной государственной компании. Бумага нужна всем — правительству, акиматам, квазигосударственным компаниям, школам и детским садам.

Немалую часть спроса на офисную бумагу и картон в Казахстане удовлетворяет импорт. За прошлый год в Казахстан было завезено 334,7 тыс. тонн бумаги, картона, разных изделий из бумаги. Сумма, которую казахстанские покупатели заплатили другим странам за эти товары, превысила 600,9 млн долл. США. Главный поставщик — Россия, занимающая в общем объёме импорта долю в 63,3%. Значительно меньше бумаги мы покупаем в Китае (16,6%).

В целом география поставок бумажной продукции в Казахстан настолько обширна, что список экспортёров превышает 80 стран. Среди них даже такие отдалённые государства, как Южная Африка, Шри-Ланка, Чили, Филиппины.

Государство подключило защитные механизмы для развития отечественной бумажной промышленности. Чтобы помочь казахстанским предприятиям встать на ноги, Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК предложило запретить госзакупки офисной бумаги у иностранных производителей. Ограничения будут действовать в течение двух лет.