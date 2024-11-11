Казахстан заключил контракты на 120 млн долларов на выставке импорта в Шанхае

Казахстан успешно завершил участие в 7-й Китайской международной выставке импорта (CIIE) в Шанхае, подписав контракты на сумму 120 миллионов долларов, передаёт BaigeNews.kz.

Контракты заключены на поставки мясной и масложировой продукции, сухого верблюжьего молока, соков и мармеладов. В прошлом году сумма сделок была более 81 миллиона долларов.

Мероприятие, проходившее с 5 по 10 ноября, стало важным шагом в укреплении торгово-экономических связей Казахстана с Китаем и другими странами. Участие Казахстана было организовано при поддержке Министерства торговли и интеграции РК и АО "ЦРТП QazTrade".

Одной из ключевых инноваций стало открытие онлайн-продаж казахстанской продукции на платформе TikTok. В партнёрстве с китайской компанией Jiangsu Soho Holding Group Co., Ltd проведён стриминг, который позволил зрителям со всего мира ознакомиться с ассортиментом товаров из Казахстана и приобрести их в реальном времени. За два дня онлайн-продаж реализована продукция на сумму 450 тысяч юаней.

Казахстанские компании CEREBRA AI и Alaqan AI заняли первое и второе места в Региональном финале Глобального конкурса инноваций и предпринимательства для малого и среднего бизнеса "Maker in China" 2024 года в Центральной Азии.

В рамках выставки подписаны несколько стратегически важных соглашений. Одним из ключевых стал меморандум о сотрудничестве между Управлением туризма Туркестанской области и компанией Export Bahrain из Королевства Бахрейн, направленный на развитие туристических маршрутов и увеличение потока туристов в Туркестанскую область. Также заключено соглашение с компанией Nomad Art из Кыргызстана, содействующее культурному и туристическому обмену между двумя странами.

Напомним, Казахстан был представлен двумя национальными стендами: в Коммерческом и Национальном павильонах. В Национальном павильоне площадью 132 квадратных метров были представлены продукты и услуги, способствующие продвижению казахстанского экспорта. В этом году площадь коммерческого павильона увеличена со 120 до 260 квадратных метров; в секторе "Пищевая и сельскохозяйственная промышленность" приняли участие около 50 казахстанских производителей.