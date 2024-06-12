Казахстан заинтересован во внедрении южнокорейских агротехнологий - Токаев

Казахстан заинтересован во внедрении южно-корейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте, передаёт BaigeNews.kz. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на казахстанско-корейском бизнес-форуме в Астане.

Глава государства отметил, что Казахстан традиционно обладает сильным агропромышленным комплексом и казахстанская сельскохозяйственная продукция экспортируется в более чем 80 стран мира. По его словам, Казахстан намерен трансформировать и модернизировать агроиндустриальный комплекс в высокотехнологичную отрасль.

"Сегодня во время переговоров со стороны Президента Республики Корея было высказано предложение о том, чтобы предоставить Казахстану технологии по принципу "умные сельскохозяйственные фермы". Я думаю, что это очень хорошее предложение, и мы будем работать над реализацией данного проекта. Мы весьма заинтересованы во внедрении южнокорейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике и биотехнологиях. Особо востребован нашими аграриями опыт строительства высокоэффективных умных теплиц", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что хороший задел взаимовыгодной промышленной кооперации создан в сфере автомобилестроения между Казахстаном и Южной Кореей.

В Казахстане успешно собираются автомобили марки Hyundai. В следующем году же ожидается запуск завода Kia с объемом инвестиций в 200 млн долларов. Kia впервые инвестирует в строительство завода за рубежом, добавил Президент.