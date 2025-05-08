В стране продолжается реализация масштабного проекта по модернизации дорожной инфраструктуры. В 2025 году планируется охватить порядка 7 тысяч километров автомобильных дорог средним и капитальным ремонтом, передаёт BaigeNews.kz.

Работы ведутся на ключевых транспортных магистралях республиканского значения, начатых в предыдущем году. Среди них — автодороги "Жезказган – Петропавловск", "Караганда – Аягоз– Бугаз", "Кандыагаш – Шалкар – Иргиз", "Сарыозек – Коктал". В текущем году дорожники приступили к обновлению новых участков, в том числе "Карабутак – Рудный – Костанай" и "Атырау – Уральск".

Особое внимание уделяется ремонту наиболее загруженных направлений.

В Алматинской области ведется средний ремонт Кульджинского тракта — одной из ключевых транспортных артерий региона. В Абайской и Восточно-Казахстанской областях продолжится средний ремонт автодороги "Семей – Усть-Каменогорск" протяженностью 73 километра, включая восстановление дорожного полотна и ремонт водопропускных труб.

В прошлом году были начаты работы на 590 километрах автодороги "Жезказган – Петропавловск", которые продолжаются в текущем году еще на 119 километрах. Также в прошлом году стартовал средний ремонт 161 километра автодороги "Мамлютка – Костанай", в этом году работы продолжаются еще на 74 километрах.