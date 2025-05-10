Сборная Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Азии, который проходит в китайском городе Наньчан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта Министерства туризма и спорта РК.

На этот раз победу одержал дуэт Ольги Шмелёвой и Артёма Терещенко — спортсмены стали первыми в заезде на 500 метров в байдарке-двойке. С самого старта они удерживали высокий темп и к финишу уверенно лидировали.

Напомним, ранее Шмелёва уже выигрывала золото в тандеме с Ириной Подойниковой.

В индивидуальной гонке на 500 метров в каноэ Сергей Емельянов финишировал пятым. Позже в течение дня состоятся финалы на других дистанциях.