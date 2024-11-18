Казахстан взял серебро на Этапе Кубка мира по фехтованию
Сегодня, 10:28
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Сегодня, 10:28Сегодня, 10:28
103Фото: НОК РК
Казахстанская команда юниоров по фехтованию на сабле завоевала серебряную медаль в Ташкенте, где проходит Этап Кубка мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.
Команду на мировом турнире представляли Жайлыбай Нурмухаммед, Кайназар Нуркатулы, Султан Станбек и Ерхан Караман.
В финале команда Казахстана встретилась с Узбекистаном. Противостояние завершилось со счетом 45:35 в пользу соперников.
"Добавим, что в полуфинале казахстанские саблисты выиграли у Румынии - 45:36. Румынская сборная являлась на тот момент лидером юниорского мирового рейтинга", - отметили в пресс-службе НОК РК.
Ранее сообщалось, что казахстанская фигуристка завоевала "серебро" на престижном турнире в Эстонии.
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