Казахстан взял серебро на Этапе Кубка мира по фехтованию

Казахстанская команда юниоров по фехтованию на сабле завоевала серебряную медаль в Ташкенте, где проходит Этап Кубка мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.

Команду на мировом турнире представляли Жайлыбай Нурмухаммед, Кайназар Нуркатулы, Султан Станбек и Ерхан Караман.

В финале команда Казахстана встретилась с Узбекистаном. Противостояние завершилось со счетом 45:35 в пользу соперников.

"Добавим, что в полуфинале казахстанские саблисты выиграли у Румынии - 45:36. Румынская сборная являлась на тот момент лидером юниорского мирового рейтинга", - отметили в пресс-службе НОК РК.

Ранее сообщалось, что казахстанская фигуристка завоевала "серебро" на престижном турнире в Эстонии.