На чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в китайском Наньчане, сборная Казахстана завоевала первую золотую медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на дирекцию по развитию спорта МТС РК.

Победу принес дуэт Ольги Шмелёвой и Ирины Подойниковой — казахстанки стали лучшими в заезде на 500 метров в байдарке-двойке. Они опередили сильных соперниц из Китая Хуан Цзеи и Ден Меи, одна из которых — двукратная чемпионка Азиатских игр и призёр юношеской Олимпиады. Бронза досталась спортсменкам из Японии.

Сейчас в активе сборной Казахстана — 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы. Финальные заезды на других дистанциях продолжатся до конца дня.