Казахстан взял первое золото на чемпионате Азии в Китае
Победу принес дуэт Ольги Шмелёвой и Ирины Подойниковой.
Сегодня, 08:02
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Сегодня, 08:02Сегодня, 08:02
299Фото: ДРС
На чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в китайском Наньчане, сборная Казахстана завоевала первую золотую медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на дирекцию по развитию спорта МТС РК.
Победу принес дуэт Ольги Шмелёвой и Ирины Подойниковой — казахстанки стали лучшими в заезде на 500 метров в байдарке-двойке. Они опередили сильных соперниц из Китая Хуан Цзеи и Ден Меи, одна из которых — двукратная чемпионка Азиатских игр и призёр юношеской Олимпиады. Бронза досталась спортсменкам из Японии.
Сейчас в активе сборной Казахстана — 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы. Финальные заезды на других дистанциях продолжатся до конца дня.
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