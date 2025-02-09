Мужская сборная Казахстана по шорт-треку одержала триумфальную победу на зимних Азиатских играх 2025 года, завоевав золото в эстафете на 5000 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

"В напряженном финале наши спортсмены продемонстрировали безупречную тактику и выдающуюся скорость, оставив позади сильнейших соперников из Кореи, Японии и Китая. Казахстанцы поднялись на высшую ступень пьедестала, вписав свои имена в историю этих Игр",— заявили в ведомстве.

В составе чемпионской команды выступили Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Жаксыбаев, Айбек Насен, Абзал Ажгалиев и Глеб Ивченко.

Отметим, что если на прошлых Азиатских Играх Казахстан завоевал только одну бронзу в шорт-треке, то в Харбине команда уже добыла три медали, включая золото.

К этому часу в копилке сборной Казахстана шесть медалей в Харбине: одно золото, четыре серебра и одна бронза.