  • 2 Марта, 22:57
  • BAIGENEWS

Казахстан взял ещё одну медаль по синхронному плаванию в Париже

Награду стране принесли Артур Майданов и Валерия Столбунова.

Сегодня, 21:18
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пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Сегодня, 21:18
Сегодня, 21:18
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Фото: пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК

В столице Франции продолжается первый этап Кубка мира по артистическому плаванию, где сборная Казахстана вновь пополнила медальную копилку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.  

В произвольной программе дуэт Артура Майданова и Валерии Столбуновой завоевал серебряную медаль.

Это уже третья награда казахстанской команды на турнире. Ранее на пьедестал почета поднимались Виктор Друзин и Эдуард Ким в индивидуальных выступлениях.

В соревнованиях в Париже честь страны защищают 24 спортсмена.

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