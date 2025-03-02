В столице Франции продолжается первый этап Кубка мира по артистическому плаванию, где сборная Казахстана вновь пополнила медальную копилку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

В произвольной программе дуэт Артура Майданова и Валерии Столбуновой завоевал серебряную медаль.

Это уже третья награда казахстанской команды на турнире. Ранее на пьедестал почета поднимались Виктор Друзин и Эдуард Ким в индивидуальных выступлениях.

В соревнованиях в Париже честь страны защищают 24 спортсмена.