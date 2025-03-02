Казахстан взял ещё одну медаль по синхронному плаванию в Париже
Награду стране принесли Артур Майданов и Валерия Столбунова.
Сегодня, 21:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:18Сегодня, 21:18
267Фото: пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК
В столице Франции продолжается первый этап Кубка мира по артистическому плаванию, где сборная Казахстана вновь пополнила медальную копилку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
В произвольной программе дуэт Артура Майданова и Валерии Столбуновой завоевал серебряную медаль.
Это уже третья награда казахстанской команды на турнире. Ранее на пьедестал почета поднимались Виктор Друзин и Эдуард Ким в индивидуальных выступлениях.
В соревнованиях в Париже честь страны защищают 24 спортсмена.
Самое читаемое
- Многодетный учитель и руководитель из Семея поделилась секретами воспитания
- Спортсмен и депутат: как этнический кореец выучил казахский язык без репетиторов
- Боксёр из Узбекистана едва не выкинул казахстанского чемпиона с ринга
- "Танцующего боксёра" из Казахстана разгромили в Болгарии
- Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании