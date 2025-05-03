На чемпионате Азии по дзюдо, завершившемся в Бангкоке, сборная Казахстана завоевала четыре бронзовые медали и заняла десятое место в общекомандном зачёте. Несмотря на отсутствие финалов и призовых мест в командном первенстве, тренер-консультант Роберт Мшвидобадзе отметил положительные изменения в подготовке спортсменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

"Я думаю, сборная показала хороший результат. Для многих это был первый турнир такого уровня. Видно, что у ребят появился прогресс в технике и приёмах", — отметил специалист.

Первую медаль Казахстану принесла Галия Тынбаева (до 48 кг), уверенно победившая в схватке за третье место Чен Хао Линь из Тайбэя. Бронзу также завоевал Шерзод Давлатов (до 60 кг), который в борьбе за медаль обошёл представителя Узбекистана Бахрома Ботурова.

В этой же весовой категории выступал Нурадиль Альжан, но уступил в поединке за бронзу таджикскому спортсмену Мухаммадсалеху Куватову. В весе до 57 кг третьей стала Бакыт Кусакбаева, победив Майсу Пардаеву из Туркменистана — это её первая медаль на чемпионате Азии. Четвёртую награду в актив сборной внёс Мейирлан Максим, также пробившийся в утешительный финал.

По словам Мшвидобадзе, команда столкнулась и с трудностями — в частности, со спортивными травмами. "Например, Ермахан Ануарбеков получил травму ребра, которая не позволила ему выступить в полную силу", — уточнил он.

Сейчас команда готовится к серии крупных международных стартов, в числе которых Grand Slam в Астане и чемпионат мира в Венгрии. При этом в сборной внедрена новая система подготовки. "Спортсменам нужно время, чтобы к ней адаптироваться. Только после этого можно ожидать стабильных высоких результатов", — добавил тренер.

Некоторые представители сборной уже принимают участие в турнире Grand Slam в Душанбе. В стартовый день Абиба Абужакынова (до 48 кг) завоевала бронзу.

Полный состав сборной на этом этапе:

Абиба Абужакынова (до 48 кг)

Алдияр Карагулов (до 60 кг)

Нурмухамет Ботабай (до 66 кг)

Ыкылас Альсеит (до 73 кг)

Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг)

Досхан Жолжаксынов (до 81 кг)

Ермухан Естай (до 100 кг)

Мухаммедали Мавлидов (до 100 кг)

Следующим крупным стартом для казахстанцев станет Grand Slam в Астане, который пройдёт с 9 по 11 мая и соберёт более 400 дзюдоистов со всего мира.