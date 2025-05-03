Казахстан взял четыре бронзы на чемпионате Азии по дзюдо: в команде внедряют новую систему подготовки
Казахстанцы заняли десятое место в общекомандном зачёте.
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На чемпионате Азии по дзюдо, завершившемся в Бангкоке, сборная Казахстана завоевала четыре бронзовые медали и заняла десятое место в общекомандном зачёте. Несмотря на отсутствие финалов и призовых мест в командном первенстве, тренер-консультант Роберт Мшвидобадзе отметил положительные изменения в подготовке спортсменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
"Я думаю, сборная показала хороший результат. Для многих это был первый турнир такого уровня. Видно, что у ребят появился прогресс в технике и приёмах", — отметил специалист.
Первую медаль Казахстану принесла Галия Тынбаева (до 48 кг), уверенно победившая в схватке за третье место Чен Хао Линь из Тайбэя. Бронзу также завоевал Шерзод Давлатов (до 60 кг), который в борьбе за медаль обошёл представителя Узбекистана Бахрома Ботурова.
В этой же весовой категории выступал Нурадиль Альжан, но уступил в поединке за бронзу таджикскому спортсмену Мухаммадсалеху Куватову. В весе до 57 кг третьей стала Бакыт Кусакбаева, победив Майсу Пардаеву из Туркменистана — это её первая медаль на чемпионате Азии. Четвёртую награду в актив сборной внёс Мейирлан Максим, также пробившийся в утешительный финал.
По словам Мшвидобадзе, команда столкнулась и с трудностями — в частности, со спортивными травмами. "Например, Ермахан Ануарбеков получил травму ребра, которая не позволила ему выступить в полную силу", — уточнил он.
Сейчас команда готовится к серии крупных международных стартов, в числе которых Grand Slam в Астане и чемпионат мира в Венгрии. При этом в сборной внедрена новая система подготовки. "Спортсменам нужно время, чтобы к ней адаптироваться. Только после этого можно ожидать стабильных высоких результатов", — добавил тренер.
Некоторые представители сборной уже принимают участие в турнире Grand Slam в Душанбе. В стартовый день Абиба Абужакынова (до 48 кг) завоевала бронзу.
Полный состав сборной на этом этапе:
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Абиба Абужакынова (до 48 кг)
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Алдияр Карагулов (до 60 кг)
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Нурмухамет Ботабай (до 66 кг)
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Ыкылас Альсеит (до 73 кг)
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Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг)
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Досхан Жолжаксынов (до 81 кг)
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Ермухан Естай (до 100 кг)
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Мухаммедали Мавлидов (до 100 кг)
Следующим крупным стартом для казахстанцев станет Grand Slam в Астане, который пройдёт с 9 по 11 мая и соберёт более 400 дзюдоистов со всего мира.