Французское издание La Tribune пишет о новом этапе стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, передаёт BaigeNews.kz.

Автор статьи "Четыре стратегических столпа Франции: от Индии до Казахстана" Ж.Веспьер отмечает, что тихое восхождение Индии и открытие бывших азиатских советских республик сформировали новые геополитические условия в этом крупном регионе мира. Франция, благодаря своим технологическим и политическим преимуществам, намерена играть в нём ключевую роль. Французская дипломатия выстраивает там зоны стратегических партнерств. Это также один из аспектов концепции "Европы-державы". Этому потенциалу и этому успеху должно быть уделено больше внимания.

"Наша страна известна своим критическим духом. Особенно сегодня мы излишне много внимания уделяем трудностям и проблемам в ущерб решениям и позитивным достижениям. Наша страна испытывает геополитические трудности на африканском континенте, но у нас есть все основания приветствовать нашу стратегию в Азии, как с дипломатической, так и с технологической точек зрения, поскольку они подкрепляют друг друга. У Франции есть четыре столпа/направления стратегического сотрудничества: гражданская ядерная энергетика, космический потенциал, военная техника и, в последнее время, искусственный интеллект. Эти направления были сформированы благодаря мудрому альянсу высокого уровня технической квалификации кадров и государственной долгосрочной поддержки", - пишет он.

К этому добавилось политическое стремление Франции выделиться на фоне великих держав. Особенно ярко это проявляется в сотрудничестве с Индией.



Глобальный подход к Нью-Дели

В 2028 году стратегическое партнерство между Индией и Францией отметит свое 30-летие. Присутствие Премьер-министра Индии Нарендры Моди, почетного гостя парада в честь Национального праздника - 14 июля 2023 года, на его 25-й годовщине было весьма символичным. Оно также стало выражением франко-индийского военного сотрудничества.

"Приобретение Индией 36 самолетов "Rafale" продолжает наше военно- воздушное сотрудничество, начатое с Jaguar и Mirage. Ожидается заказ еще 26-ти самолетов "Rafale Marine". Военно-морское вооружение - в Индии строятся подводные лодки "Scorpene" - также подпитывает наше военное сотрудничество. На протяжении многих лет вторым направлением является сотрудничество в космической сфере между Национальным центром космических исследований (CNES) и Индийским космическим агентством (ISRO). Первый индийский спутник был запущен ракетой Ariane в 1981 году", - отмечает журналист.

Осуществляются две спутниковые программы, направленные на обнаружение водных ресурсов и мониторинг глобального морского движения. CNES также оказывает техническую поддержку индийской национальной программе пилотируемых космических полетов.

Третье направление - гражданская ядерная энергетика - получило особое освещение в ходе визита Премьер-министра Норендры Моди и его посещения экспериментального ядерного термоядерного реактора "ITER". Правительства двух стран также заинтересованы в сотрудничестве по будущим малым ядерным реакторам (SMR).

Четвертое стратегическое направление, связанное с искусственным интеллектом, оказалось в центре внимания во время того же визита: Нарендра Моди сопредседательствовал на Международном саммите по искусственному интеллекту (прим. 10-11 февраля 2025 г.), инициированном французским правительством. Сотрудничество двух стран в сфере IT уже много лет осуществляется в секторе услуг.

"С 2015 года Нарендра Моди посещает Францию почти каждые 2 года. Эмманюэль Макрон и индийский премьер-министр недавно встретились в 6-й раз... Такая частота контактов свидетельствует о важности отношений между странами. Не менее стратегические отношения развиваются на протяжении 30 лет и с другой крупной страной", - подчеркивает Веспьер.

Стратегическое партнерство с Казахстаном

Президент К.Токаев продемонстрировал стремление продолжать развитие отношений между Казахстаном, огромной страной площадью 2,8 млн км², и, в особенности, Францией, вне сфер влияния двух крупных соседей - России и Китая.

Стратегические отношения между Францией и Казахстаном были установлены в начале 1990-х годов. Положение Казахстана как мирового лидера по производству урана создало естественное взаимодействие с Францией, ведущим мировым производителем атомной электроэнергии, основанной на уране. В 1996 году было подписано соглашение между компанией "Areva" (ныне "Orano") и "Kazatomprom", который занимается разработкой урановых месторождений.



Второе ключевое направление сотрудничества – военная техника, и, с учетом геополитической ситуации, оно сосредоточено на нелетальном оборудовании. С 2013 года компания "Airbus Defence&Space" поставила 11 двухмоторных тактических транспортных самолетов "C295" для военных и гражданских нужд. Казахстан также стал покупателем тактических и стратегических транспортных самолетов "A400M", первый из которых был поставлен в декабре 2024 года.

Третье направление - космическое - развивается в сфере телекоммуникаций и наблюдения за Землей. Первые два спутника наблюдения, KazEOSat-1 и KazEOSat-2, были запущены в 2014 году.

Спустя год после визита Эмманюэля Макрона в Казахстан в 2023 году, визит Президента К.Токаева в ноябре 2024 года позволил подтвердить в их совместной декларации "стремление к углублению, расширению и диверсификации привилегированных межгосударственных отношений с целью выведения их на уровень упроченного стратегического партнерства".

Это открыло путь к четвертому направлению - "укреплению двустороннего сотрудничества в области цифровизации и искусственного интеллекта". В рамках своего участия в Саммите по искусственному интеллекту в Париже, Министр цифрового развития и инноваций Жаслан Мадиев объявил о присоединении его страны к Глобальному партнерству по искусственному интеллекту, со-основателем которого в 2020 году стала Франция. Он также представил инициативы Казахстана в области ИИ и успехи нескольких стартапов. Уже разработана образовательная программа обучения для 200 тыс. граждан в год, от школьников до сотрудников Правительства.

Еще одна возможность проявления этого Казахстан выводит стратегическое партнерство с Францией на новый уровень представится на предстоящем Международном форуме Астана (29-30 мая т.г.). Цель мероприятия в этом году - активизировать дух сотрудничества и обмена для борьбы с международной фрагментацией и обновления многостороннего подхода.

Программа форума будет организована вокруг четырех тем: международная безопасность, развитие и устойчивость, энергетика и климат, а также перспективы развития мировой экономики.

Франция должна будет там сыграть свою роль, как она это делала с момента создания (прим. AIF) в 2023 году, посредством участия глав компаний, участвующих или потенциально способных участвовать в проекте. Ранее в Форуме уже принимали участие высокопоставленные французские руководители, такие как Президент "TotalEnergies" Патрик Пуянне. Помимо четырех основных направлений стратегического сотрудничества, перед французскими компаниями открываются и другие возможности, в частности, в секторе здравоохранения.