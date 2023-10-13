Казахстан выступает против применения экономических санкций - Токаев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал учреждение статусов Партёра и Наблюдателя при СНГ знаковым событием сегодняшнего заседания. По это словам, это свидетельствует о зрелости организации и знаменует собой её переход на качественно новый этап развития.
Отмечая нарастающие геополитические противоречия, Касым-Жомарт Токаев указал на усиление волатильности в мировой экономике.
"Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств", – сказал президент.
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