  • 13 Октября, 18:16
  • BAIGENEWS

Казахстан выступает против применения экономических санкций - Токаев

Сегодня, 17:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 17:01
Сегодня, 17:01
305
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

Президент Казахстана  Касым-Жомарт Токаев назвал учреждение статусов Партёра и Наблюдателя при СНГ знаковым событием сегодняшнего заседания. По это словам, это свидетельствует о зрелости организации и знаменует собой её переход на качественно новый этап развития.

Отмечая нарастающие геополитические противоречия, Касым-Жомарт Токаев указал на усиление волатильности в мировой экономике.

"Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств", – сказал президент.

Самое читаемое

Наверх