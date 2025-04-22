Казахстан выставил на аукцион 11 участков недр
Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
175Фото: Минэнерго
Министерство энергетики Казахстан объявило о проведении аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам, передаёт BaigeNews.kz.
На аукцион выставлены 11 участков недр, заявки на участие принимаются до 28 апреля 2025 года.
Ознакомиться с условиями и перечнем участков можно в опубликованном извещении.
Аукцион проводится на основании поданных заявлений и в соответствии с нормами Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".
Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте оператора электронных аукционов.
Министерство призывает всех заинтересованных в недропользовании лиц принять участие в открытом и прозрачном аукционе.
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