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Казахстан выставил на аукцион 11 участков недр

Сегодня, 11:16
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Минэнерго Сегодня, 11:16
Сегодня, 11:16
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Фото: Минэнерго

Министерство энергетики Казахстан объявило о проведении аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам, передаёт BaigeNews.kz.

На аукцион выставлены 11 участков недр, заявки на участие принимаются до 28 апреля 2025 года.

Ознакомиться с условиями и перечнем участков можно в опубликованном извещении.

Аукцион проводится на основании поданных заявлений и в соответствии с нормами Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании". 

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте оператора электронных аукционов.

Министерство призывает всех заинтересованных в недропользовании лиц принять участие в открытом и прозрачном аукционе.

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