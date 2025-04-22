Министерство энергетики Казахстан объявило о проведении аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам, передаёт BaigeNews.kz.

На аукцион выставлены 11 участков недр, заявки на участие принимаются до 28 апреля 2025 года.

Ознакомиться с условиями и перечнем участков можно в опубликованном извещении.

Аукцион проводится на основании поданных заявлений и в соответствии с нормами Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте оператора электронных аукционов.

Министерство призывает всех заинтересованных в недропользовании лиц принять участие в открытом и прозрачном аукционе.